Minecraft: Einstufungen für Xbox Series X|S bedeuten nichts

Innerhalb weniger Wochen hatten ESRB und USK eine Xbox Series X|S Version von Minecraft eingestuft. Damit keimten die Hoffnungen seitens der Fans wieder auf, dass es eine native Version des beliebten Spiels geben könnte, die sich vor allem die Leistung der Konsolen zunutze macht.

Fans träumten bereits von einer Wiederbelebung des Super Duper Grafik Packs mit hochauflösenden Texturen und Raytracing.

Doch die Einstufungen sind kein Indikator dafür, dass Minecraft eine solche Version erhält, wie Microsoft verlauten ließ.

So sagte ein Sprecher von Microsoft in einem Statement: „Angesichts der Anzahl der Plattformen und Regionen, in denen Minecraft erhältlich ist, führen wir regelmäßig Bewertungen und Aktualisierungen mit verschiedenen regionalen Gremien durch. Diese jüngste Bewertung ist kein Hinweis auf neue Versionen oder Plattformunterstützung für Minecraft in naher Zukunft.“