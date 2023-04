NieR Automata feiert über 7,5 Millionen Auslieferungen weltweit in einem neuen Tweet von NieR-Japan. NieR:Automata wurde in der „BECOME AS GODS Edition“ für Xbox One am 26.06.2018 veröffentlicht.

Das Spiel ist dazu seit 2017 erhältlich und erfreut sich auf allen Plattformen großer Beliebtheit.