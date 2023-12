Autor:, in / Overwatch 2

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Overwatch 2 Saison 8: Ruf der Jagd beginnt heute und Mauga ist in Feierlaune.

In der neuen Saison von Overwatch 2 erwarten euch wilde Kämpfe und die Jagd auf epische neue Belohnungen. In dieser Saison der Wildtierjäger gibt es den neuen Tankhelden Mauga, winterliche Festtagsevents, neue Heldenprüfungsparcours sowie neue Belohnungen zu entdecken.

Overwatch 2 – Saison 8: Ruf der Jagd startet heute, am 05. Dezember. Bereits während der BlizzCon 2023 konnten Spieler Mauga in Aktion sehen, aber ab sofort könnt ihr diesen neuen Tankhelden in Overwatch 2 freischalten.

Mauga ist ein verschlagener Taktiker, der Gegnern mit seinen zwei Chain Guns mächtig einheizen kann. Mit Tackle kann er Gegnerreihen durchbrechen und sich auf einzelne Gegner stürzen.

Mit Overdrive unterstützt er sein Team und mit seinem mächtigen Ultimate Käfigkampf hält er Gegner gefangen, um sie sich auf engstem Raum vorzuknöpfen.

Blizzard: „Wir haben seine Statistiken im Auge behalten, auf euer Feedback gehört und einige Anpassungen vorgenommen, damit er sogar noch mehr heraussticht. Seine Chain Guns sind jetzt durchschlagskräftiger und dank zusätzlicher Rüstung hält er im Kampf noch länger stand. Mehr Details zu diesen Änderungen findet ihr in den Patchnotes.“

Was es in Overwatch 2 bald noch alles zu entdecken gibt, seht ihr hier:

„Hartes Licht“-Waffenskins

Startet mit dem Kampf der Bestien in die neue Saison

Winterwunderland voraus

Stellt euer Geschick mit Echo, Genji, Mei, D.Va und Lúcio unter Beweis

Feiert mit das Jahr des Drachen und die Rückkehr der Requisitenjagd