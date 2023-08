Payday 3: Actionreiche Gameplay-Videos aus der Closed Beta

Autor:, in / Payday 3

Schaut euch in zwei neuen Videos Gameplay aus der Closed Beta zu Payday 3 auf der Xbox Series X an.

Die Closed Beta läuft noch bis zum 7. August 2023 und alle Xbox Insider können den Zugriff auf die Beta über die Xbox Insider App beantragen.

Payday 3 erscheint am 21. September auf PC via PC Game Pass, auf Steam und im Epic Games Store sowie auf Xbox Series S|X inklusive Game Pass und auf der PlayStation 5. In unserer Vorschau zur spektakulären Verbrechermission könnt ihr euch weitere Informationen zum Koop-Shooter anschauen.

Payday 3 | Closed Beta Gameplay

Payday 3 | Weiteres Closed Beta Gameplay

