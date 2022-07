PlayStation Store: Nutzer verlieren Zugriff auf hunderte von gekauften Filmen und Serien

Die digitale Sammlung an Filmen und Serien aus dem PlayStation Store wird für manche Nutzer aus Deutschland und Österreich schon bald ziemlich schrumpfen.

Denn Sony kündigte an, dass Nutzer den Zugriff auf hunderte Filme und Serien verlieren, die von Studio Canal stammen.

Schon vor über einem Jahr gab Sony bekannt, dass man den Kauf und Verleih von Filmen und Serien einstellt. Damals hieß es aber, dass man den Zugriff auf bereits erworbene Inhalte behalten werde.

Dem scheint nun nicht mehr so. Am 31. August werden wegen Lizenzvereinbarungen mit Inhaltsanbietern 314 Filme in Deutschland und 137 Filme in Österreich aus den Bibliotheken der Nutzer entfernt.

Offen bleibt die Frage, ob es eine Entschädigung geben wird.