SONY: Cloud-Gaming plötzlich teuer und nicht effizient

Es ist erst wenige Wochen her, als SONY aggressive Pläne für den Bereich Cloud-Gaming ankündigte. Wie die Pläne von PlayStation-Chef Jim Ryan aber genau aussehen, will man erst in den kommenden Monaten verraten.

In der Zwischenzeit warnt Kenichiro Yoshida in der Financial Times als Chef von SONY über die anhaltenden Probleme im Cloud-Gaming. Er spielte auch das Risiko für Konsolenhersteller herunter, die Branche würde schnell auf diese Technologie umsteigen.

Man selbst möchte für die Zukunft noch verschiedene Optionen für das Streaming von Videospielen über das Internet prüfen. Sogar seine KI „GT Sophy“ setze man für Verbesserungen ein.

Yoshida sagte: „Ich denke, dass die Cloud an sich ein großartiges Geschäftsmodell ist, aber wenn es um Spiele geht, sind die technischen Schwierigkeiten groß. Es wird also Herausforderungen beim Cloud-Gaming geben, aber wir wollen uns diesen Herausforderungen stellen.“

Als größtes technisches Problem sieht er die Latenzzeiten an. Gamer fordern demnach schnelle Reaktionszeiten in Spielen.

Weiterhin sprach er die Kostenineffizienzen an, bei der die Cloud-Gaming-Server für den Großteil des Tages im Leerlauf sind. Er nennt diese „dunkle Zeiten“. Bevor in den Hauptzeiten der Datenverkehr zunimmt, nutze man die KI, die etwa lernt, wie man in einem Rennspiel menschliche Spieler schlagen kann.

„Die dunkle Zeit für Cloud-Gaming war sowohl für Microsoft als auch für Google ein Problem, aber es war sinnvoll, dass wir in der Lage waren, diese [ruhigeren] Stunden für das KI-Lernen zu nutzen“, so Yoshida.

Zuletzt kündigte PlayStation mit Project Q einen 8 Zoll Streaming-Handheld an, mit dem man per Remote Play seine Spiele ausschließlich daheim auf einem zweiten Bildschirm spielen kann.