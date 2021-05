Starfield: Release nicht in 2021 aber auf der E3 präsent

Der Journalist Jason Schreier, der für Bloomberg schreibt aber den die meisten Gamer noch aus seiner Zeit bei Kotaku kennen, äußerte sich abermals zur Veröffentlichung von Starfield.

Schreier ging auf einen Tweet des YouTubers Luke Stephens ein, in dem es heißt, dass Starfield schon seit September letzten Jahres fertig sei. Bethesda Game Studios würde aber noch Feinschliff am Spiel betreiben und Fehler ausbügeln, da man nicht dieselben Fehler wie bei Fallout 76 machen möchte.

Starfield sei nicht einmal annähernd fertiggestellt, so Schreier als Antwort auf den Tweet. Dabei beruft er sich auf mehrere Personen, die mit der Entwicklung des Spiels vertraut sind und möchte gleichzeitig, dass die Leute ihre Erwartungen herunterschrauben.

Schreier sagte aber auch, dass Starfield auf der E3 im Juni vertreten sein wird. Der geplante Release-Termin des Spiels, den er gehört habe, liege aber weiter in der Ferne als die meisten vermuten würden.

Der Bloomberg-Journalist fügte weiterhin an, dass die meisten Leute bei den Bethesda Game Studios bis zum Launch an Fallout 76 gearbeitet haben und bis 2019 nur ein kleines Team an Starfield beteiligt war. Frühere Gerüchte zu einem Release in 2020 seien demnach damals schon falsch gewesen.

Rumors like this keep floating around but Starfield is nowhere near done, according to several ppl familiar with development. It'll be at E3 but the planned release date I've heard is way later than most people expect. Sharing this so that folks keep their expectations in check https://t.co/LVFzmX1XYu

