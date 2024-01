TEKKEN 8: Bisherige Story im Trailer erläutert

Autor:, in / TEKKEN 8

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Die Hintergründe der Geschichte von TEKKEN 8 werden in einem neuen Story-Trailer ausführlicher behandelt.

Ihr seid mit der Geschichte der Spielreihe TEKKEN nicht vertraut? Vielleicht ist es auch eine Weile her, seid ihr euch in der Kampfspielreihe von Bandai Namco geprügelt habt.

Bevor ihr euch ab dem 25. Januar in TEKKEN 8 ins Kampfgetümmel begebt, widmet sich ein neues Video ausführlicher mit den Hintergründen der Mishima-Saga.

Die historische Auffrischung übernimmt dabei Brian Cox. Der Schauspieler war in diesem Jahr für den Golden Globe in der Kategorie „Bester männlicher Darsteller in einer Drama-Serie“ nominiert.