The Crew Motorfest: Grafikvergleich zwischen Xbox, PlayStation und PC

Wie sich The Crew Motorfest auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC schlägt, zeigt ein Grafikvergleich.

Da The Crew Motorfest bereits im Early Access spielbar ist, kann ein Grafikvergleich des Rennspiels auf den verschiedenen Plattformen vorgenommen werden.

Einen Vergleich auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC zeigt das Video von ElAnalistaDeBits.

Sowohl auf Xbox Series X als auch PlayStation 5 kann The Crew Motorfest in zwei Modi gespielt werden. Im Qualitätsmodus läuft das Spiel allgemein in 2160p und 30fps und präsentiert sich unter anderem mit besserer Vegetation, Zeichnungsentfernung, Terrain und Reflexionen. Der Performancemodus hingegen verfügt über 1440p und 60fps dynamischer und zeitlicher Rekonstruktion.

Für die Xbox Series S Version des Spiels hat man die Leistung auf 1440p und 30fps festgelegt. Hier liegen die Grafikeinstellungen zwischen dem Leistungs- und Qualitätsmodus der Xbox Series X.

Auf Xbox Series X|S gab es im Modus mit 30fps einige Tearing-Probleme, von der die PlayStation 5 verschont blieb. Weniger Einbrüche der FPS gibt es hingegen auf der Xbox Series X im Performancemodus. Sie sind allerdings nur vereinzelnd aufgetreten.