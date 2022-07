Ubisoft: Auch Assassin’s Creed Rift möglicherweise verschoben

Autor:, in / Ubisoft

Die kürzlich abgehaltene Finanzkonferenz von Ubisoft hatte für Fans einige schlechte Nachrichten im Angebot. Neben der Verschiebung des lang erwarteten Open-World-Adventures Avatar: Frontiers of Pandora gab das französische Unternehmen die Einstellung von Ghost Recon Frontline, Splinter Cell VR sowie zwei weiteren, noch unangekündigte Spielen bekannt.

Zudem wurde die Veröffentlichung eines ursprünglich für dieses Geschäftsjahr geplanten „kleineren, unangekündigten Premium-Spiels“ ebenfalls nach hinten verschoben. Laut Bloomberg soll es sich dabei um Assassin’s Creed Rift handeln, welches ursprünglich als DLC für Assassin’s Creed Valhalla geplant war, sich letztendlich aber zu einem eigenständigen Spiel entwickelt hatte.

Assassin’s Creed bleibt auch weiterhin das große Zugpferd des Publishers. Arbeiten an Assassin’s Creed Infinty, dem kommenden Live-Service-Ableger, in dem es Spieler laut Gerüchten ins alte Japan verschlägt, schreiten weiter voran.

Bis Ende 2022 setzt Ubisoft seine Hoffnungen auf den Strategie-Titel Mario + Rabbids: Sparks Of Hope und dem sich seit etlichen Jahren in Entwicklung befindlichen Piraten-Abenteuer Skull and Bones.