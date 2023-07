Ubisoft: Bis zu 11 Assassin’s Creed-Spiele in Entwicklung

Autor:, in / Ubisoft

Assassin’s Creed ist für Ubisoft noch lange nicht am Ende, der Entwickler arbeitet womöglich an 11 weiteren Spielen der Franchise.

Satte 11 Spiele sind seit neuesten Gerüchten bei Ubisoft in der Arbeit. Der aufmerksame Leser wird dabei merken: Das sind aktuell fünf Spiele mehr als eigentlich von dem Studio angekündigt. Unter anderem könnte einer der Arbeiten das neue Flagschiff für den Publisher werden. Welches es genau sein wird, ist indes noch unklar. Nach einem anderen Bericht sei unter anderem ein Remake für Assassin’s Creed 4: Black Flag in Entwicklung.

Projekt Nebula ist der nächste Ableger, an dem Ubisoft Sofia offenbar arbeitet. Das Studio arbeitete vorher an den Umsetzungen von Assassin’s Creed 3: Liberation sowie Assassin’s Creed Rogue, vermutlich einem reinen Einzelspieler-Spiel. Das Projekt ist angeblich noch im Prototypen-Status, Gameplay ist hier erst einmal nicht zu erwarten. Als Umgebung für Projekt Nebula werden drei Schauplätze genannt: Indien, das Aztekenreich sowie das Mittelmeer.

Koop-Freunde werden sich auf das Projekt Raid freuen dürfen. Das Spiel wird von Ubisoft Chengdu entwickelt, welches dann mit vier Spielern gespielt werden kann. Die kompletten bislang bekannten Assassinen-Charaktere sollen dabei zur Auswahl stehen. Weitere Mehrspieler-Action entwirft Ubisoft Annecy derzeit. Mit dem Arbeitstitel Project Echoes möchte man die Skalar-Technologie von Ubisoft fokussieren und nutzen.

Ebenso wird über einen Nachfolger für den VR-Ableger Assassin’s Creed Nexus VR intern diskutiert. Darin werdet ihr in die Rolle der verschiedenen Assassinen schlüpfen dürfen, um so in der virtuellen Umgebung eure Aufträge auszuführen.

Neben den genannten Spielen arbeitet Ubisoft weiter an aktiven Entwicklungen. Assassin’s Creed Mirage wird dieses Jahr noch erscheinen, Assassin’s Creed Project RED wird den Informationen versuchen noch 2024 auf den Markt zu kommen. Über Assassin’s Creed Hexe ist bislang nur bekannt, dass es sich in der Vorproduktion befindet. Ein Start des Titels könnte 2025/2026 erfolgen.

Natürlich lässt Ubisoft auf den Mobile-Markt nicht aus den Augen, Assassin’s Creed Jade wird die Assassinen auf dem Handy weiter schleichen lassen.

Eine Roadmap zu den Titeln haben wir in der Vergangenheit bereits aufgestellt. Es kann sich als Fan der Serie noch auf eine Menge Titel gefreut werden, unabhängig auf welcher Plattform ihr unterwegs seid.