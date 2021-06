Xbox One: Next-Gen-Spiele dank xCloud auf Last-Gen spielbar

Autor:, in / Xbox One

Immer mehr Entwickler entscheiden sich langsam aber sicher dafür ihre Spiele nur noch für die aktuellen Konsolengeneration zu entwickeln und die Last-Gen hinter sich zu lassen. Dies heißt aber für alle Xbox One-Besitzer nicht, dass sie die kommenden Spiele nicht spielen können, denn wie Microsoft offiziell bekannt gibt, werden viele der Next-Gen-Spiele auch auf der Xbox One spielbar sein. Möglich macht es die xCloud, die mit ihren Xbox Series X Server-Blades für ein besseres Streaming auf den Last-Gen-Konsolen sorgen soll.

Somit könnt ihr dann beispielsweise STALKER 2, das nur für die Xbox Series X/S und PC erscheint ebenfalls auf der Xbox One via xCloud spielen. Wie gut es am Ende funktioniert, hängt auch von eurer Internetverbindung ab. Sollte diese ausreichend sein, sollte einem spaßigen xCloud-Gaming-Abend nichts mehr im Wege stehen!