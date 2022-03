Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 12/2022

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder zahlreiche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Kraken Academy!! – 22. März 2022

Kraken Academy!! im Microsoft Store kaufen.

Tainted Grail: Conquest (Xbox Game Pass) – 22. März 2022

Tainted Grail: Conquest im Microsoft Store kaufen.

Zero Escape: The Nonary Games (Xbox Game Pass) – 22. März 2022

A Place for the Unwilling – 23. März 2022

A Place for the Unwilling für reduzierte 11,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis 14,99 Euro)

Richy’s Nightmares – 23. März 2022

Richy’s Nightmares für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

The Pizza Delivery Boy Who Saved the World (Optimiert für Xbox Series X|S) – 23. März 2022

The Pizza Delivery Boy Who Saved the World im Microsoft Store kaufen.

Thunder Kid: Hunt For The Robot Emperor (Optimiert für Xbox Series X|S) – 23. März 2022

Thunder Kid: Hunt For The Robot Emperor im Microsoft Store kaufen.

A Memoir Blue (Xbox Game Pass) – 24. März 2022

Aery – Calm Mind 2 – 25. März 2022

Aery – Calm Mind 2 für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

BouncyBoi in Puzzle Land (Optimiert für Xbox One X) – 25. März 2022

BouncyBoi in Puzzle Land für 13,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Devastator (Optimiert für Xbox Series X|S) – 25. März 2022

Devastator für reduzierte 5,59 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis 6,99 Euro)

Tiny Tina’s Wonderlands (Optimiert für Xbox Series X|S) – 25. März 2022

Tiny Tina’s Wonderlands im Microsoft Store vorbestellen: