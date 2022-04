Xbox Series X: Effizienterer Chip soll in Arbeit sein

Autor:, in / Xbox Series X

Microsoft arbeitet anscheinend an einem überarbeiteten Chip für die Xbox Series X, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu reduzieren.

Üblicherweise arbeiten Hersteller auch nach der Veröffentlichung weiter an Optimierungen für ihre Konsolen, die in späteren Baureihen zum Tragen kommen. So anscheinend auch Microsoft für die Xbox Series X.

Obwohl die Xbox Series X weder in Bezug auf Leistung, Wärmeentwicklung, Lautstärke noch anderen Bereichen mit größeren Problemen zu kämpfen hat, arbeitet Microsoft laut dem Journalisten Brad Sams an einer überarbeiteten Version der Konsole.

Wie Sams in einem neuen Video behauptet, liege dabei das Hauptaugenmerk auf einem effizienteren Chip, was auch zu einer Kostenreduzierung in der Produktion führen wird.

„Ich glaube, das ist wahr. Ich weiß, dass Microsoft an Überarbeitungen des Chips gearbeitet hat.“ „Wird es jetzt Leistungsverbesserungen oder etwas Derartiges geben? Ich glaube nicht, aber Microsoft arbeitet ständig daran, kühlere, effizientere Chips herzustellen, weil das die Produktionskosten senkt.“ „Ich glaube, es stimmt, dass Microsoft an einem kleineren, energieeffizienteren Chip arbeitet. Das heißt, ich bin sehr überzeugt davon.“

Hier gibt es den Ausschnitte aus dem Video zu sehen: