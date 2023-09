Xbox Series X: Partnerschaft mit BWT Alpine Formel 1-Team

Autor:, in / Xbox Series X

Xbox wird offizieller Konsolenpartner des BWT Alpine F1 Teams. Ab diesem Wochenende, beim Großen Preis von Japan, werden die Logos von Xbox und PC Game Pass auf den Alpine-Rennwagen und im Fahrerlager zu sehen sein.

Außerdem werden Fans die Möglichkeit haben, während der Saison bei wichtigen Rennen interaktive Xbox-Aktivierungen zu nutzen.

„Die heutige Ankündigung mit Alpine setzt unser Bestreben fort, mehr Fans auf der ganzen Welt durch ihre Liebe zum Sport zu erreichen“, sagte Jerret West, CVP Gaming Marketing, Xbox. „Motorsport ist eine der aufregendsten Sportkategorien der Welt, mit einer vielfältigen Fangemeinde, die zusammenkommt, um den Nervenkitzel des Rennsports zu erleben. Xbox und Alpine teilen gemeinsame Werte, wenn es um Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion geht, und wir freuen uns darauf, durch diese aufregende Partnerschaft mehr Menschen auf der ganzen Welt die Freude und die Gemeinschaft von Gaming und Rennsport näher zu bringen.“ David Gendry, VP, Alpine Sponsoring, Partnerschaften und Kommunikation: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Xbox, einem bekannten Namen und starken Marktführer in der Spieleindustrie. In den vergangenen Jahren haben wir bereits bei einigen Projekten erfolgreich zusammengearbeitet, um unsere Fans weltweit zu erreichen. Wir sind stolz darauf, diese Erfahrungen nun in einer längerfristigen Partnerschaft zu konsolidieren, die auf dem Fundament unserer gemeinsamen Werte mit Microsoft und Xbox aufbaut.“

Dieser mehrjährige Vertrag erweitert die Xbox um eine brandneue Sportkategorie – die aufregende Welt der Formel 1. Das BWT Alpine F1 Team reiht sich in ein großes Portfolio erfolgreicher Teams ein, mit denen Xbox bereits zusammengearbeitet hat, darunter die Fußballnationalmannschaften von England und Frankreich sowie die WNBA-Teams New York Liberty und Atlanta Dream.

Die neue Partnerschaft unterstreicht das verstärkte Engagement von Xbox in der Welt des Motorsports. Vor kurzem hat Microsoft eine Partnerschaft mit Porsche und den 75. Geburtstag des Sportwagenherstellers gefeiert. Zudem steht auf die mit Spannung erwartete Rückkehr von Forza Motorsport, welches am 10. Oktober erscheint, in den Startlöchern.