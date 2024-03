Xbox Series X: Wochenlange Free-To-Play-Feier

Xbox feiert vom 19. bis 25. März die Free-To-Play Frenzy Woche mit tollen Spielen, die zum Erkunden neuer Welten und zum Bestreiten epischer Quests einladen. Dazu gibt es bis zum 25. März Rabatt auf Zusatzinhalte für Spiele wie Brawlhalla, Puzzle Quest 3 und War Thunder.

Es gibt für jede Stimmung und jeden Stil das passende Spiel. Niemand muss sich einsam fühlen, denn online finden sich Millionen Spieler, mit denen ihr euch messen könnt.

Von Rennen bis Rollenspielen steht alles zur Auswahl, was das Spielerherz begehrt. Xbox Free-To-Play Frenzy wartet zum Beispiel mit Spielen wie Call of Duty: Warzone, Roblox und Warframe auf. Weiter könnt ihr in Destiny 2 mit der Season of the Wish neue Herausforderungen erleben oder in Phantasy Star Online 2 die riesige Science-Fiction-Fantasiewelt erkunden. In The Finals wiederum kämpft ihr in der Arena, um eure Gegner zu überrumpeln und Ruhm zu erlangen.

Neben kräftigen Rabatten auf Add-ons können sich Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder zusätzliche Perks sichern. Ruft die Perks-Galerie auf der Xbox oder in der Xbox-App auf, um euch Inhalte für Smite, Warframe, DC Universe Online, Hawked, Vigor und Super Animal Royale zu sichern.

Smite : Smite Netherbeasts Perk Dieser Perk enthält die Götter Chaac, Cernunnos und Cerberus sowie deren Voice Packs und Emotes, sowie einen 3-Tage-Account-Booster

: Smite Netherbeasts Perk Warframe enthält Orokin-Reaktor und Orokin-Katalysator für das Arsenal, 3-Tage-Affinitäts- und Credit-Boostern und mehr, Excalibur Immortal Skin

Vigor Werde zum Überbringer tödlicher Nachrichten in der unbarmherzigen Scherbenwelt. Rüste dich aus, schnapp dir den Airdrop und beweise, dass du liefern kannst!

DC-Universum Online Übertrumpfe Freunde und Feinde mit diesem Tenth Metal Chroma Set und verbessere deine Garderobe! Das Basisspiel für DC Universe Online ist in diesem Perk enthalten.

Hawked Plunder Pack #1 enthält: – Radioaktives Outfit – Grünes Wyvern-Hoverboard – Schädliches Waffenmuster. Diese Gegenstände sind rein kosmetisch und bieten keinen Wettbewerbsvorteil.

Super Animal Royale Bring deine Tierkleidung mit dem Super Animal Royale – Spring Perks Pack auf die nächste Stufe. Mit diesem exklusiven Kosmetikset kannst du dich stilvoll an die Spitze der Nahrungskette katapultieren.