Xbox: Rund 500 Xbox- und Dreamcast-Spiele-Prototypen aufgetaucht

Autor:, in / Xbox

Die Gruppe Hidden Palace hat es sich zum Ziel gesetzt, zahlreiche Vorab-Versionen, Beta-Versionen oder Prototypen von Videospielen ausfindig und online für jedermann zugänglich zu machen.

Im Zuge der dritten Veröffentlichungswelle ihres „Project Deluge“ getauften Projekts veröffentlichte die Gruppe nun insgesamt 349 Xbox-Prototypen und 135 Dreamcast-Prototypen.

Unter den Xbox-Titeln sind unter anderem unveröffentlichte Xbox-Ports von Pac-Man World Rally, He-Man: Defender of Grayskull und American Idol sowie eine Xbox-Version von Hail to the Chimp, welches letzten Endes für die Xbox 360 veröffentlicht wurde, zu finden.

Ebenfalls vertreten sind eine ursprünglich für 2003 geplante, dann aber verworfene Version von Dinosaur Hunting: Ushinawareta Daichi mit englischer Lokalisierung sowie Prototypen der unveröffentlichten The Red Star, US Open 2003 und The Vatz.

Die Dreamcast-Sammlung wird von einem Prototyp des unveröffentlichten Spiels Test Drive Cycles angeführt. Zusätzlich sind frühe Versionen von Klassikern wie Jet Grind Radio, 4 Wheel Thunder (damals bekannt als Offroad Thunder), Tony Hawk’s Pro Skater und eine Version von Shanghai Dynasty mit englischer Lokalisierung, welche niemals veröffentlicht wurde, enthalten.

Durch die neuen Veröffentlichungen steht Project Deluge mittlerweile bei sage und schreibe 1700 einzigartigen Prototypen und frühen Versionen. Neben Xbox- und Dreamcast-Titeln sind auch 370 PlayStation-Titel, 750 Playstation 2-Titel sowie 80 Sega Saturn-Titel und sogar eine kleine Auswahl an Philips CD-i-Spielen verfügbar.

Laut Hidden Palace wurden alle in Projekt Deluge enthaltenen Titel auf legale Weise von mittlerweile geschlossenen Medienhäusern, Entwicklern und verschiedenen Sammlern bezogen. Zudem sei das Projekt noch lange nicht am Ende angekommen und Fans dürften bereits in Kürze mit weiteren Veröffentlichungen rechnen.