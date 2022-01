Activision Blizzard: Entlassene Tester gründen Gewerkschaft und bitten um Anerkennung

34 Tester aus der Qualitätssicherung von Raven Software, die kürzlich entlassen wurden, haben sich zusammengeschlossen und die Game Workers Alliance, die erste Gewerkschaft in der Big Budget Videospielindustrie, in Nordamerika gegründet.

In ersten Tweets bitten sie Raven Software und Activision Blizzard um eine freiwillige Anerkennung der Gewerkschaft und das Recht, sich ohne Repressalien organisieren zu können.

„Wir fordern, dass die Führung von Raven Software und Activision unsere Gewerkschaft freiwillig anerkennt und unser Recht respektiert, uns ohne Repressalien oder Einmischung zu organisieren.“ „Unser Ziel ist es, mit der Führung zusammenzuarbeiten, um ein gesundes und erfolgreiches Arbeitsumfeld für alle Menschen zu schaffen, erfolgreiche und nachhaltige Produkte zu entwickeln und die Freude unserer Spieler zu unterstützen.“

Die neue Gewerkschaft fordert in ihren Grundsätzen Solidarität, Nachhaltigkeit, Transparenz, Gerechtigkeit und Vielfalt:

We, the Quality Assurance Team at Raven Software, are passionate about creating a work environment in which our profession is recognized for its integral role in the success of game development. (2/2) — Game Workers Alliance 💙#WeAreGWA (@WeAreGWA) January 21, 2022

-Sustainability: Shortened development timelines sacrifice project quality and damage the mental and physical health of our team. “Crunch” is not healthy for any product, worker, or company. (2/8) — Game Workers Alliance 💙#WeAreGWA (@WeAreGWA) January 21, 2022

Work and quality of life suffer when changes are unpredictable and explanations are withheld. -Equity: Quality Assurance Testers deserve respect, appropriate compensation, and career development opportunities. (4/8) — Game Workers Alliance 💙#WeAreGWA (@WeAreGWA) January 21, 2022

-Diversity: All voices deserve to be heard. Empowering underrepresented voices is key to fostering a truly creative and successful work environment. (6/8) — Game Workers Alliance 💙#WeAreGWA (@WeAreGWA) January 21, 2022

We aim to work together with leadership to create a healthy and prosperous work environment for all people, to develop successful and sustainable products, and to support the enjoyment of our players. (8/8) — Game Workers Alliance 💙#WeAreGWA (@WeAreGWA) January 21, 2022

BREAKING: Testers at Raven Software, a division of Activision, say they've formed a union and are asking for voluntary recognition. The 34-person unit is the first-ever union in the big-budget video game industry. Filed to Bloomberg Terminal, story coming shortly. — Jason Schreier (@jasonschreier) January 21, 2022