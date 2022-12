Activision Blizzard: PlayStation-Dominanz rechtfertigt die Übernahme, meint Microsoft

Die Marktdominanz und Vorherrschaft der PlayStation im Konsolenmarkt macht Microsofts Übernahme von Activision Blizzard akzeptabel, meint zumindest Microsoft Executive Brad Smith.

Wie Bloomberg berichtet, äußerte sich der Präsident und stellvertretende Vorsitzende von Microsoft, während der jährlichen Aktionärsversammlung mit folgenden Worten:

„Der Fall der FTC basiert im Grunde auf einem Markt, den sie identifiziert hat und auf dem es zwei Unternehmen und zwei Produkte gibt: Sony PlayStation und Microsoft Xbox“, sagte er. „Wenn man sich den Weltmarkt ansieht, hat Sony einen Anteil von 70 % und wir einen Anteil von 30 %. Ein Richter wird also zunächst entscheiden müssen, ob die FTC-Klage den Wettbewerb fördert oder ob sie den größten Konkurrenten vor der Konkurrenz schützen will.“

Smith thematisierte auch die Anzahl der exklusiven Spiele, die PlayStation im Vergleich zu Xbox veröffentlicht hat. So stünden aktuell 286 exklusive PlayStation-Spiele im Vergleich zu 59 exklusiven Xbox-Veröffentlichungen. SONY habe fast fünfmal mehr exklusive Spiele und dominiereden Markt, meint Brad Smith.

Dazu hat man sich bereiterklärt, Call of Duty auch weiterhin für PlayStation zu veröffentlichen und hat sogar ein Zehnjahresvertrag angeboten. On Top wäre sogar eine Veröffentlichung im PlayStation-Plus-Angebot möglich. Für all das bot man SONY eine verbindliche Vereinbarung an.

Außerdem gab Brad Smith bekannt, dass die FTC nicht einmal Microsoft angehört hat, um die Pläne von Microsoft zu besprechen und die Sorgen der FTC zu diskutieren:

„Was mich enttäuscht, ist wahrscheinlich nicht, dass wir diesen Fall einem Richter vor Gericht vorlegen müssen, denn ich habe großes Vertrauen in diesen Fall“, sagte Smith am Dienstag auf der jährlichen Aktionärsversammlung von Microsoft. „Ich bin enttäuscht, dass die FTC uns nicht einmal die Möglichkeit gegeben hat, uns mit den Mitarbeitern zusammenzusetzen und über unseren Vorschlag zu sprechen, um zu sehen, ob es eine Lösung gibt.“

Zuvor wurde bekannt gegeben, dass die FTC die Übernahme durch Microsoft blockieren wird. Microsoft hingegen ist klar überzeugt, dass diese Übernahme vorteilhaft für den Wettbewerb und den Verbraucher sei, da man die Spiele durch Abonnement- und Cloud-Dienste mehr Spielern auf der ganzen Welt auf mehr Bildschirmen bereitstellen möchte.

Kürzlich sprach sich sogar eine dritte Partei für den Deal aus, wobei SONY meint, dass die Call of Duty-Vereinbarung, die mit Nintendo getroffen wurde, irreführend sei.

Phil Spencer zeigte sich im Vorfeld ebenfalls enttäuscht von SONY und sagte, dass die PlayStation-Verantwortlichen kaum Bereitschaft zeigen, um sich an einen Tisch zu setzen und lieber mit den Regulierungsbehörden sprechen würden und sagte auch, dass nur SONY Gegner des Deals wäre. Weiter äußerte Phil Spencer, dass SONY weiter wachsen will, indem man die Xbox klein hält.