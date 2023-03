Activision Blizzard: Starfield und Elder Scrolls wurden erst nach Übernahme Xbox-exklusiv

Hinsichtlich der geplanten Übernahme von Activision Blizzard sagte Sony in einer Antwort an die britische Regulierungsbehörde Competition and Markets Authority (CMA), dass Behauptungen von Microsoft zu zukünftigen Veröffentlichungen nicht relevant seien.

Sony argumentiert, dass Microsoft erst nach Abschluss der Übernahme von Zenimax das Rollenspiel Starfield sowie zukünftige Spiele der The Elder Scrolls-Reihe Xbox exklusiv gemacht habe.

Das steht in der Antwort von Sony an die CMA:

„Erstens argumentiert Microsoft, dass ’seine bisherigen Geschäftspraktiken mit seiner erklärten Position übereinstimmen‘, dass es nicht beabsichtigt, Call of Duty von der PlayStation zu entfernen (oder den Zugang dazu zu verschlechtern). Dies lässt sich nur schwer mit den tatsächlichen Ereignissen in Einklang bringen. Die CMA hat Microsofts Strategie nach den früheren Übernahmen überprüft und festgestellt, dass Microsoft in der Regel Spiele exklusiv für die Xbox entwickelt. Microsoft hat dies nie bestritten.“

„Microsoft argumentiert gerne, dass es bei seinen früheren Übernahmen die bereits veröffentlichten Spiele nicht exklusiv für die Xbox zur Verfügung gestellt hat. Aber in diesem Fall geht es nicht um frühere Veröffentlichungen von Call of Duty. Es geht um die Auswirkungen, die sich ergeben, wenn Microsoft neue Call of Duty-Veröffentlichungen (die jedes Jahr auf den Markt kommen) exklusiv macht, so wie es bei den neuen Veröffentlichungen von Starfield und Elder Scrolls nach der Übernahme von ZeniMax im Jahr 2021 geschehen ist. Wie die PFs erklären, wurden diese Veröffentlichungen im Jahr 2018 angekündigt und es wurde zu diesem Zeitpunkt nicht erwartet, dass sie Xbox-exklusiv sein würden. Erst nach der Übernahme von ZeniMax verriet Microsofts Phil Spencer, dass es bei dem Deal von Anfang an darum ging, ‚großartige exklusive Spiele“ für Xbox zu liefern.’“

„Zweitens verweist Microsoft auf Minecraft als Beispiel für eine Übernahme, bei der das Unternehmen keine Exklusivität anstrebte. Dieses Beispiel ist jedoch nicht relevant für eine Exklusivitätsstrategie in Bezug auf zukünftige Veröffentlichungen von Call of Duty. Minecraft ist ein einmalig erscheinendes Spiel, das sich bereits in den Händen der Nutzer befindet: Im Gegensatz zu Call of Duty gibt es keine zukünftigen Veröffentlichungen von Minecraft. Die CMA weist zu Recht darauf hin, dass sich das ‚alte Monetarisierungsmodell von Minecraft, dass eine einmalige Gebühr für lebenslangen Zugang und Updates vorsieht, deutlich von dem von Call of Duty unterscheidet, bei dem die Nutzer jedes Jahr eine neue Premiumversion des Spiels gegen eine höhere Gebühr kaufen‘. SIE stimmt daher mit den PFs überein, dass der relevantere Indikator für Microsofts Absichten in Bezug auf die Exklusivität von Call of Duty die Vereinbarung mit ZeniMax ist.“