Brad Smith, stellvertretender Vorsitzender und Präsident von Microsoft, hat in einem Interview mit BBC weitere interessante Informationen über die Blockierung der CMA der Übernahme von Activision Blizzard bekannt gegeben.

Die CMA hat die größten Bedenken im Cloud-Gaming-Markt, der in 10 Jahren oder mehr zu einem der wichtigsten Märkte aufsteigen könnte, wie die Behörde vermutet. Hierbei könnte Microsoft ein Monopol anstreben, die Preise nach Belieben anpassen und so könnten eines Tages die Verbraucher im Vereinigten Königreich benachteiligt werden – wenn denn alles so eintreten würde, wie die CMA es sich ausgemalt hat.

Die Begründung klingt dabei für viele Experten und Analysten, die sich für die Übernahme ausgesprochen haben, bei den Haaren herbeigezogen und ist eher ein Blick in die Glaskugel. Die CMA kann nicht wissen, ob Cloud-Gaming wirklich jemals so erfolgreich sein wird, wie es vermutet und worauf man dann die Blockierung aufgebaut hat. Ebenso ist bekannt, dass der Cloud-Gaming-Markt in UK nicht einmal 2 % ausmacht und selbst Microsoft hat offiziell bekannt gegeben, dass die Cloud-Gaming-Serverstruktur in Großbritannien so winzig sei, dass nicht einmal 5000 Spieler gleichzeitig spielen können.

„Wenn also die Regulierungsbehörden eingreifen und versuchen, eine globale Transaktion im Wert von 68 Milliarden Dollar zu torpedieren, weil sie sich Sorgen um einen so kleinen Teil des Geschäfts machen, und so viele Vorschläge ablehnen, um ihre Bedenken auszuräumen, dann macht das die Menschen besorgt und lässt sie denken, dass der Prozess in Brüssel eigentlich viel besser funktioniert hat als das, was wir jetzt in London angehen“, sagte er.

Der Standort „UK“ als innovatives Technik-Land wurde durch die Entscheidung der CMA degradiert, und Brad äußerte, dass diese Entscheidung wahrscheinlich der schwärzeste Tag in den vier Jahrzehnten von Microsoft in Großbritannien sei.

Smith äußerte weiter, dass Microsoft seiner Meinung nach alle Fragen des CMA-Gremiums beantwortet und der Gruppe mitgeteilt habe, dass sie sich melden solle, wenn sie weitere Fragen habe. Smith behauptet jedoch, dass das CMA-Gremium „verstummt“ sei. Smith erwähnte erneut Brüssel und erklärte, dass die dortigen Regulierungsbehörden bereit seien, „mehr Gespräche“ über das anstehende Geschäft mit Activision Blizzard zu führen.

Smith fuhr fort, dass die EU ein attraktiverer Ort sei, um Geschäfte zu machen, als das Vereinigte Königreich.

„Die Menschen sind schockiert, sie sind enttäuscht, und das Vertrauen der Menschen in die Technologie im Vereinigten Königreich ist schwer erschüttert“, gab Smith weiter bekannt.