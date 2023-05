Autor:, in / Activision Blizzard

In einer UK-Umfrage durch Censuswide gab der Großteil der Teilnehmer an, dass die Entscheidung der CMA im Microsoft-Prozess falsch sei.

Das internationale Marktanalyseunternehmen Censuswide führte eine Umfrage innerhalb der britischen Bevölkerung durch. Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft erregt gerade in England immer mehr Aufmerksamkeit.

Laut dem Bericht sind ein Viertel der Befragten der Meinung, dass die Blockade des Deals durch die CMA nicht in Ordnung wäre. Demnach wäre es jeder vierte Bürger, der für eine Übernahme gestimmt hätte.

Auf der anderen Seite sind es hingegen 16 Prozent der Befragten, die eine Übernahme auch ablehnen würden. Die Diskussion um den Deal ist gerade für England pikant. Aktuell plant das Land, die Regulierungen innerhalb Englands für die ansässigen Technologiefirmen zu verschärfen.

Hier hängen somit auch Arbeitsplätze dran, was das Interesse der allgemeinen Bevölkerung zu dem Fall erklärt. Hintergrund ist der, dass diese Änderungen am Gesetz für den Markt schwerwiegende Folgen haben können.

Die CMA erhielte dazu die Möglichkeit, Firmen direkt mit Geldbußen zu belangen. Auch Fusionen könnten so einfacher abgelehnt werden, sobald der eigene Regelkatalog nicht beachtet wird oder diese eine Gefahr für die Wirtschaft erkennen könnte. Insbesondere für Unternehmen wie Microsoft, also auch Activision wäre das fatal. Schlagartig könnte der wirtschaftliche Markt als Standort in England dann nicht mehr interessant sein.

28 Prozent der über 1000 befragten Erwachsenen haben angegeben, dass die Entscheidung der CMA weiter der englischen Wirtschaft durch ausbleibende Investitionen schaden würde. Bobby Kotick erwähnte ebenfalls in einem Interview, die Pläne für einen Standort in England zu überdenken. Hingegen nur 12 Prozent der Befragten empfanden die Situation als nicht brenzlig und stimmten gegen diese Aussage der Umfrage.

Jon McLeod, Partner und Leiter des Bereichs Wettbewerb und Kartellrecht bei der DRD Partnership, gab diese Studie in Auftrag. Dazu sagte er: „Diese Ergebnisse zeigen, dass Wettbewerbsentscheidungen nicht mit den Bestrebungen der Öffentlichkeit nach Zugang zu innovativen Produkten und Dienstleistungen übereinstimmen können.“ „Das Protestgeschrei über die Entscheidung der CMA im Fall Microsoft/Activision Blizzard spiegelt das schwindende Vertrauen in das britische Regulierungssystem wider, von dem einige nach dem Brexit Besserung erwartet hatten.“

Aktuell wird abgewartet, wann Microsoft die Berufung gegen das Urteil einlegen wird.