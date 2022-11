AEW: Fight Forever: Brandneuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

AEW: Fight Forever will euch in das goldene Zeitalter der Wrestling-Spiele zurückversetzen. Durch die Kombination von nostalgischem Arcade-Wrestler-Feeling mit innovativem All Elite Wrestling-Finishern und Tandem-Offensiv-Moves bringt AEW: Fight Forever die Besten der Besten aus dem Talent-Roster in einem Spiel zusammen.

AEW: Fight Forever bietet einen Karrieremodus, zahlreiche Minispiele und vieles mehr. AEW: Fight Forever erscheint 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4.

