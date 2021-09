Alan Wake Remastered: Neuauflage offiziell angekündigt

Alan Wake Remastered, veröffentlicht von Epic Games Publishing, wird für PC im Epic Games Store, PlayStation 5, PlayStation 4/Pro, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox One S und Xbox One X erhältlich sein. Dies wurde soeben von Sam Lake, Kreativdirektor, Remedy Entertainment in einem offenen Brief verkündet.

Sam Lake sagte: „Ich bin überglücklich, Ihnen mitteilen zu können, dass Alan Wake Remastered zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen kurz vor seiner Fertigstellung steht. Bestätigt, angekündigt und in Zusammenarbeit mit Epic Games Publishing in Arbeit. Multiplattform. PC im Epic Games Store, Xbox und zum ersten Mal überhaupt PlayStation, in dieser und der vorherigen Generation.“ „Das Originalspiel war nur für die Xbox 360 und einige Jahre später für den PC erhältlich. Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, die überarbeitete Version für eine neue Generation von Plattformen herauszubringen. Ich bin gespannt, was ihr über Alan Wake denkt.“ „Alan Wake Remastered ist die ursprüngliche Erfahrung, in die Sie sich vor all den Jahren verliebt haben. Daran wollten wir nichts ändern. Aber die Grafik rundherum, einschließlich des Charaktermodells von Alan Wake selbst und der Zwischensequenzen, wurde mit einigen ausgewählten Next-Generation-Upgrades aktualisiert und verbessert.“

Alan Wake Remastered soll noch in diesem Jahr erscheinen. Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.