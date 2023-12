Baldur’s Gate 3: Rollenspiel zum Xbox-Bestseller avanciert

In vielen Regionen belegt Baldur’s Gate 3 den ersten Platz bei den Bestsellern auf Xbox.

Auch ohne den Xbox Game Pass ist Baldur’s Gate 3 auf Xbox Series X|S erfolgreich. Michael Douse, Director of Publishing bei Larian Studios, nutzt die Gunst der Stunde, um auf X den Xbox-Spielern zu danken, die das Rollenspiel auf Platz 1 gebracht haben.

Douse sagte: „Shoutout to the Xbox Spieler, die BG3 auf den ersten Platz gesetzt haben. Es bedeutet mir sehr viel, dass ihr das Spiel kauft, nachdem ihr so lange gewartet habt. Man weiß nie, wie sich diese Dinge entwickeln, deshalb bedeutet es mir sehr viel.“

Tatsächlich belegt die Standard- und die Deluxe Edition von Baldur’s Gate 3 etwa in Deutschland und Australien die ersten beiden Plätze bei den Xbox-Bestsellern. In den USA belegen die Editionen Platz zwei und drei. In Großbritannien sind es die Positionen eins und vier.

Man wird weiterhin Patches herausbringen, um die bekannten Probleme hoffentlich in naher Zukunft beseitigen zu können, schrieb er weiter.

Zur Lösung des Speicherproblems schrieb er zudem: „Auf der Xbox steht eine neue Firmware zur Verfügung, die das Speicherproblem beheben soll, und ihr könnt sie jetzt manuell aktualisieren. Andernfalls wird es am Montag weltweit eingeführt. Lasst es uns wissen, wenn das Problem auch danach noch besteht. Das ist eine knifflige Sache.“