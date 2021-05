Bloodstained: Ritual of the Night: Nachfolger laut 505 Games in Entwicklung

Laut dem Publisher 505 Games befindet sich ein Nachfolger zu Bloodstained: Ritual of the Night in der Entwicklung.

Im Juni 2019 veröffentlichte der 505 Games das von ArtPlay entwickelte Metroidvania-Spiel Bloodstained: Ritual of the Night. Das Spiel erschien für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC sowie Android und iOS.

Mit mehr als einer Million verkauften Exemplaren und über 30,2 Millionen Euro Umsatz verkaufte sich das unter der Leitung von Koji Igarashi entwickelte Spiel so gut, dass es einen Nachfolger geben wird.

Eine offizielle Ankündigung steht zwar aus. Aus einem aktuellen Geschäftsbericht geht jedoch hervor, dass ein Nachfolger in Entwicklung ist, wie Idle Sloth entdeckte.