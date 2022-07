Call of Duty: Mobile: Saison 7: New Vision City startet am 4. August

Call of Duty: Mobile schließt sich mit GHOST IN THE SHELL: SAC_2045 zusammen.

Zusammen mit Motoko setzen sich die Spieler und Spielerinnen in einer groß angelegten Kooperation von Call of Duty: Mobile und der Netflix-Serie GHOST IN THE SHELL: SAC_2045 gegen die Post-Humans zur Wehr. Als Motoko oder Batou entdecken sie in Battle Royale – Isolated einen neuen Schauplatz namens New Vision City, besiegen post-humane Feinde, um ihren Operator zu verbessern, und schließen gemeinsam mit den Charakteren aus Ghost in the Shell: SAC_2045 Missionen ab, um einzigartige Belohnungen zu erhalten. All das in Saison 7: New Vision City, die am 4. August um 2 Uhr MESZ startet.

Um New Vision City vor der Invasion der Post-Humans zu bewahren, müssen die Spieler und Spielerinnen es mit einem Feind aufnehmen, auf den sie in Call of Duty: Mobile noch nie zuvor getroffen sind. In Saison 7 gibt es 50 neue Stufen voller Belohnungen im Battle Pass mit kostenlosen sowie Premium-Inhalten zu verdienen, darunter Operator wie Blackjack – Elite und Motoko, neue Waffen wie das Switchblade X9, Waffenbaupläne, Visitenkarten, Talismane, COD-Punkte (CP) und noch mehr im Laufe der Saison!

Das Netz ist unendlich weit – hier also die wichtigsten Highlights von Call of Duty: Mobile – Saison 7: New Vision City für Android und iOS:

Neuer Battle-Royale-Schauplatz: New Vision City – Im Battle-Royale-Modus gibt es nun, inspiriert von der Netflix-Serie Ghost in the Shell: SAC_2045, eine neue futuristische Cyberstadt. New Vision City ist von einer mysteriösen Hülle umgeben und in ewige Dunkelheit getaucht, die nur durch die Neonlichter der hoch aufragenden Gebäude erhellt wird.

Neue Cyberware-Fähigkeiten – Abräumen, verbessern und loslegen! Wer in Battle Royale die Post-Humans besiegt, erhält pro Match eine der folgenden Fähigkeiten: Cyberhirn, Okularsystem, Cyberkörper oder Neuro-System.

Neues Themen-Event: Togusa’s Survey – Motoko will sich mit dem Netzwerk verbinden und sie braucht dafür Togusas Hilfe. Bleibt nur noch, sie anhand der Hinweise zu finden, die sie auf der Karte hinterlassen hat, und ihr dann beim Herstellen der Verbindung zu helfen.

Die Spieler und Spielerinnen können sich auf viele Updates und Verbesserungen im Spiel mit Call of Duty: Mobile – Saison 7: New Vision City freuen – zusätzlich zu neuen saisonalen Herausforderungen, Glücksziehungen und noch mehr im Shop zum Start und während der neuen Saison.