Call of Duty: Next: Möglicher Release inklusive Kampagne im November

In diesem Jahr wird es inoffiziellen Angaben zufolge ein vollwertiges Call of Duty geben. Zuvor wurde angenommen, dass nur eine Premium-Erweiterung für das aktuelle Modern Warfare II erscheinen wird.

Bis zu einem gewissen Zeitpunkt war ein solcher Premium-DLC wohl auch geplant, wie Insider Gaming berichtet. Doch das Projekt habe sich zu einem eigenständigen und vollständigen Call of Duty weiterentwickelt.

Inhaltlich soll der diesjährige Shooter stark mit der Modern Warfare-Reihe verbunden sein. Spieler können zudem jede Menge überarbeitete Karten für den Multiplayer erwarten.

Laut den neusten Informationen soll Call of Duty 2023 inklusive einer Kampagne am 10. November für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC erscheinen. Ein Early Access für die Kampagne soll am 2. November möglich sein.

Auch eine Beta wird es geben. Während die erste Beta für PlayStation-Spieler am 6. Oktober ist, wird es am 12. Oktober eine zweite für Xbox, PlayStation und PC geben.

Als verantwortlicher Entwickler wird Sledgehammer Games genannt. Doch es soll sich um eine große Zusammenarbeit aller Call of Duty Studios handeln.

Eine offizielle Ankündigung für den nächsten Teil der Call of Duty-Reihe steht noch aus.