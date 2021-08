Call of Duty: Vanguard: Erster Blick auf Multiplayer am Sonntag

Wie bereits von Activision und Sledgehammer Games offiziell bestätigt wurde, wird Call of Duty: Vanguard mit der Veröffentlichung am 5. November 2021 mit 20 Multiplayer-Karten erscheinen. Einen ersten Blick darauf wird es am Sonntag, den 22. August geben, während dem Championship Sunday Broadcast.

We're getting our first look at #Vanguard mutliplayer this Sunday at the CDL Champs! pic.twitter.com/RYskjMdf2b

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 19, 2021