Call of Duty: Vanguard: Season 2 Artwork im PlayStation Store geleakt

Das Artwork zu Season 2 von Call of Duty: Vanguard und Warzone bestätigt einen früheren Leak mit weiteren Details.

Nachdem die zweite Season von Call of Duty: Vanguard und Warzone zuletzt verschoben wurde, ist es nach aktuellem Stand am 14. Februar aber endlich so weit.

Das offizielle Season 2 Artwork wurde jetzt im PlayStation Store geleakt, zusammen mit der Information, dass das Update rund 10 GB groß sein könnte.

Damit bestätigt sich der Leak von vor zwei Wochen, wo neben dem identischen Artwork auch weitere Bilder zu einer neuen Karte und Operatoren gezeigt wurden.

Von offizieller Seite dürfen wir in dieser Woche sicherlich mit weiteren Details und einem Trailer rechnen.