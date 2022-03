Call of Duty: Warzone: Battle Royale-Ableger für Mobile geplant

Auf der offiziellen Call of Duty-Seite wird nach Entwicklern gesucht, die Call of Duty Warzone Mobile realisieren sollen.

Activision sucht über den offiziellen Call of Duty Blog und die sozialen Medien nach Entwicklern für Call of Duty: Warzone auf Mobilgeräten. Es heißt, man arbeite an einer „brandneuen AAA-Mobile-Erfahrung, welche die aufregende, flüssige und groß angelegt Action von Call of Duty Warzone zu Spielern auf mobilen Geräten bringen wird“.

Bei dem angepriesenen Titel wird es sich wohl nicht um eine Portierung der Konsolen- oder PC-Version handeln, sondern um ein Spiel, welches von Anfang nativ für Mobilgeräte entwickelt wird und diese auch an ihre technischen Grenzen treiben soll. In der Ankündigung ist außerdem die Rede davon, dass man mit den anderen Studios zusammenzuarbeiten will, die sich ebenfalls an der Produktion von Call of Duty-Spielen beteiligen.