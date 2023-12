Deutsche Charts: Black Week sorgt für stärkste Games-Absätze des Jahres

Black Friday Week, Cyber Monday & Co. haben voll durchgeschlagen: Wie die repräsentativen Daten von GfK Entertainment zeigen, wurden in der Black Week hierzulande so viele physische Video- und PC-Spiele verkauft wie in bislang keiner anderen Woche des Jahres.

Beim Umsatz konnten sich Händler über die zweitbesten Werte 2023 freuen. Nur Mitte Mai, als der Open World-Hit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom herauskam, fielen die Erlöse noch ein bisschen höher aus.

In den offiziellen deutschen Games-Charts ist das gestiegene Verkaufsniveau ebenfalls deutlich zu spüren, beeinflusst die Spitzenpositionen aber nur marginal.

Während Call of Duty: Modern Warfare III weiterhin das PS5-, PS4- und Xbox Series-Ranking dominiert, hält Super Mario Bros. Wonder die Nintendo Switch-Hitliste in Schach. Top-Aufsteiger ist hier Nintendo Switch Sports, das sich von sechs auf zwei verbessert. Die übrigen Auswertungen führen der Landwirtschafts-Simulator 22 (PC) und Grand Theft Auto V (Xbox One) an.