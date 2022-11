Deutsche Charts: Modern Warfare II und FIFA 23 teilen Games-Spitze unter sich auf

Die einen wollen Action, die anderen Fußball. Und so präsentieren sich die Spitzenpositionen der offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, aktuell zweigeteilt: Während der Ego-Shooter Call of Duty: Modern Warfare II im PS5- und Xbox Series-Ranking weiterhin die vorderste Stellung hält, kickt sich die Ballsport-Simulation FIFA 23 auf den PS4- und Xbox One-Thron. In einer abermals starken, aber vergleichsweise veröffentlichungsarmen Verkaufswoche sorgt einzig das Horror-Abenteuer The Chant auf Platz fünf der PS5-Hitliste für neuen Schwung.

Die Switch-Charts listen mit Mario Kart 8 Deluxe denselben Tabellenführer wie vor sieben Tagen. Silber holt Nintendo Switch Sports, Bronze geht an Splatoon 3. Auf PC haben die beiden Simulationstitel Landwirtschafts-Simulator 22 und Bau-Simulator das Sagen. Beliebteste 3DS-Produktionen sind The Legend of Zelda: TriForce Heroes und Pokémon Ultrasonne.