Deutsche Charts: Pokémon-Fieber in den Games-Charts

Diese Taschenmonster sind zwar klein – aber auch 26 Jahre nach ihrer Geburt noch extrem erfolgreich: Mit Pokémon Legenden: Arceus fährt der neueste Teil des japanischen Franchises monstermäßig gute Verkäufe ein und besteigt aus dem Stand den Thron der

offiziellen deutschen Nintendo Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Mario Kart 8 Deluxe und Mario Party Superstars landen dahinter. Auch im 3DS-Ranking kommen die Pokémon gut an und sichern sich die Positionen zwei (Pokémon Ultrasonne) und fünf (Pokémon Ultramond). Meistverkaufter Titel bleibt hier The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D.

Bevor Abenteurer Nathan Drake im Kino auf Schatzsuche geht, stattet er der PS5-Auswertung einen Besuch ab. Dort debütiert Uncharted: Legacy of Thieves Collection hinter Spitzenreiter Call of Duty: Vanguard an zweiter Stelle.

Wiedererstarkt präsentiert sich Longseller GTA V, dessen Premium Edition die PS4- und Xbox One-Krone zurückerobert.

In der Xbox Series-Hitliste parkt Forza Horizon 5 abermals vor der Konkurrenz, während der Landwirtschafts-Simulator 22 wie gehabt die PC-Charts dominiert.