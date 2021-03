Elden Ring: Gerücht: Release in diesem Jahr unwahrscheinlich

Mehreren Quellen zufolge kursiert ein geleakter Trailer zu Elden Ring im Netz. Um einen vollständigen Trailer soll es sich dabei aber nicht handeln.

Unter anderen habe Jason Schreier einiges vom Material aus dem von Fans langersehnten Rollenspiel gesehen. Dabei soll es sich aber um unscharfes und abgefilmtes Material handeln, sodass man lieber auf den echten Trailer warten solle.

Wie VGC berichtet, sei eine Veröffentlichung von Elden Ring in diesem Jahr unwahrscheinlich. Man beruft sich dabei auf Quellen aus Entwicklerkreisen. Die Corona-Pandemie und das eingeschränkte Arbeiten von zu Hause aus haben die Pläne zurückgeworfen.

The leaked Elden Ring footage I've seen is blurry, angled, and only part of the trailer, so I don't think it'd be a terrible idea to just wait for the real thing

— Jason Schreier (@jasonschreier) March 1, 2021