Elden Ring: Hoher Schwierigkeitsgrad Teil der Studio-Identität, sagt Miyazaki

Der hohe Schwierigkeitsgrad und die Härte in Spielen wie Elden Ring und Dark Souls gehören zu Identität des Studios, wie Miyazaki sagt.

Die Spiele aus dem Hause FromSoftware zeichnen sich immer durch eine Besonderheit aus: der hohe Schwierigkeitsgrad.

Für die einen ist Demon’s Souls oder die Dark Souls-Reihe viel zu schwer. Andere können gar nicht genug vom knackigen und oftmals fiesen Schwierigkeitsgrad bekommen.

Die Härte der Spiele, wie zuletzt in Elden Ring, gehören zur Identität des Studios, wie Hidetaka Miyazaki im Interview mit The New Yorker sagte.

„Wir sind immer bestrebt, uns zu verbessern, aber gerade bei unseren Spielen ist es die Härte, die der Erfahrung einen Sinn verleiht. Das ist also nichts, was wir im Moment aufgeben wollen. Es ist unsere Identität.“

Mitgefühl für Spieler, denen seine Spiele zu hart sind, hat er schon. Doch schwierige Dinge zu überwinden, kann auch Freude bereiten. Das ist etwas, was er Spielern ermöglichen möchte.

„Ich entschuldige mich bei jedem, der meint, dass es in meinen Spielen zu viel zu überwinden gibt. Ich möchte einfach, dass so viele Spieler wie möglich die Freude erleben, die aus der Überwindung von Schwierigkeiten entsteht.“