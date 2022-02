Elden Ring: Kampf mit Pferden und riesigen Bären präsentiert

Autor:, in / Elden Ring

In drei Wochen ist es so weit und Fans dürfen endlich selbst die Open-World des von From Software entwickelten Action-Rollenspiels Elden Ring erkunden.

Nachdem in letzter Zeit schon Videos zu den Gebieten Castle Mourne und Liurnia of the Lakes sowie ein Hands-On Video mit ganzen drei Stunden Gameplay veröffentlicht wurden, offenbart nun ein neues Video von Game Informer einige weitere interessante Details.

In dem knapp dreiminütigem Gameplay gibt es Kämpfe mit Pferden zu sehen. Sowohl Spieler als auch Feinde können von Reittieren aus angreifen und Gegner somit vor eine besondere Herausforderung stellen.

Außerdem zeigt das Video einen Kampf mit einem der in der Welt von Elden Ring beheimateten riesigen Bären sowie ein unscheinbares Gebäude, in welchem sich ein Aufzug befindet, der Spieler weit nach unten in den Untergrund der Welt befördert.

Elden Ring erscheint am 25. Februar 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.