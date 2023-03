Elden Ring: Raytracing zu aktivieren lohnt sich nicht laut Digital Foundry

Das Rollenspiel Elden Ring erhielt in der vergangenen Woche überraschend ein Raytracing-Upgrade mit Update 1.09.

Doch was kann das Upgrade und lohnt es sich diese Funktion im Spiel einzuschalten?

Bei Digital Foundry hat man sich die Raytracing-Funktionen und Leistung in Elden Ring genauer angeschaut und bewertet.

Das Raytracing-Upgrade bringt Schatten und Ambient Occlusion auf Xbox Series X, PlayStation 5 und PC. Auf der Xbox Series S ist kein Raytracing (RT) verfügbar.

Bei Aktivierung von Raytracing auf der PlayStation 5 fiel die Funktion zunächst dem Team von Digital Foundry nicht auf. Es machte sich lediglich ein Unterschied bei der Art wie Schatten gerendert werden bemerkbar. Das scheint allerdings mit dem dynamischen Tageszeitsystem im Spiel gut zu harmonisieren. Der Effekt wird dabei immer deutlicher, je länger die Schatten werden und je tiefer die Sonne steht. Auch die Schatten bzw. die Äste von Baumzweigen wirken nun mit RT weicher und natürlicher.

Das hat aber auch seine Nachteile. So sinkt die Aktualisierungsrate der Schattenanimation, was etwa bei einem weit entfernten Baum wahrgenommen werden kann. Hier sank die Framerate aber auf die Hälfte und um ein Drittel bei der Animationsrate. Auf die meisten Objekte oder Charaktere wirkt sich das allerdings nicht aus.

Was die Experten im Test ebenfalls bemängelten, war die Tatsache, dass weder Fackeln noch Lagerfeuer Schatten werfen.

Die Funktion des Ray-Traced Ambient Occlusion (RTAO) sorgt weiterhin dafür, dass in engen Räumen die Schatten oder die Ecken von Dungeons mit Umgebungsschatten simuliert werden. Wie aus dem Text hervorgeht, erzeugt man jetzt dickere und konsistentere Schattierungen. Sie lösen auch das vorherige Problem von seltsamen Silhouetten-Artefakten, die bei der Verwendung durch Screen-Space Ambient Occlusion (SSAO) entstehen.

Allerdings wurde auch ermittelt, dass RTAO- und RT-Schatten in Zwischensequenzen auf der Konsole gar nicht vorhanden sind oder bei einem Boss erst nach seiner Einführung zu sehen sind.

Bei aktiviertem RT müssen Spieler auch mit aufploppenden Schatten rechnen, etwa unter Fässern. Beim normalen SSAO sind diese schon früher im Spiel zu sehen.

Auf Xbox Series X und PlayStation 5 erreicht das Raytracing gewöhnlich eine Auflösung von 2880 x 1620, was 75 Prozent von 4K entspricht. An manchen Stellen wurden auch 1560p gemessen, was einer dynamische Auflösungsskalierung gleichkommt. Ohne RT werden die vollen 4K erreicht. Es gibt also Abstriche bei aktiviertem Raytracing.

Digital Foundry schreibt, dass mit der Raytracing-Funktion 15 bis 30 FPS verloren gehen und dazu noch die geringere Auflösung kommt. Es scheint sich daher nicht zu lohnen, Elden Ring mit RT zu spielen, zumal es sich nicht flüssig anfühlt und die FPS insgesamt auch schon mal unter die 30 fallen. Das Raytracing auf der Xbox Series X ist sogar noch etwas schlimmer als auf der PS5, da die Framerate im Schnitt 5fps niedriger ist und auch anfälliger für Einbrüche unter 30fps ist.

Unterm Strich mag Raytracing in Elden Ring eine feine Sache bezüglich der Darstellung sein. Der Leistungsverlust bei der Framerate und der Auflösung ist jedoch zu hoch, sodass sich ein Durchspielen mit der Funktion nicht lohnt und eher für schöne Screenshots gut sein könnte.

Den Digital Foundry Test für das Raytracing-Upgrade von Elden Ring könnt ihr auf Eurogamer vollständig nachlesen oder euch das Video dazu anschauen.