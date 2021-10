Elden Ring: Spiel soll größeres Publikum anziehen als Dark Souls

Autor:, in / Elden Ring

Nach der Dark Souls-Reihe, Demon’s Souls, Bloodborne und Sekiro: Shadows Die Twice ist Elden Ring das neueste Spiel von FromSoftware. Im Gespräch mit GamesIndusty.biz sprach Hervé Hoerdt, SVP of Digital, Marketing and Content der europäischen Niederlassung von Bandai Namco, über das kommende Abenteuer-Spiel. Er sagte, dass sie und FromSoftware darauf abzielen, ein noch größeres Publikum als Dark Souls zu erreichen.

„Bei Dark Souls ging es von einem sehr wettbewerbsorientierten Nischenpublikum zu etwas, das wirklich breit angelegt war. Ich würde nicht sagen, Mainstream, aber es war nicht weit davon entfernt. Und die Idee für Elden Ring ist, ein noch größeres Publikum anzusprechen. Für uns ist es eine große Sache. Es ist eine große Sache für FromSoftware. Wir arbeiten sehr eng mit Japan zusammen. Wir haben drei Leute, die sich hier in Europa um das Franchise kümmern.“

„FromSoftware und Bandai Namco haben den Wunsch, die Fangemeinde zu erweitern, deshalb haben wir große Ambitionen für Elden Ring. Aber ich glaube, dass das, was wir machen, vielen Leuten gefallen wird, und das ist das Wichtigste. Das ist es, was wir wollen. Wir sind nicht nur Geschäftsleute. Wir wollen etwas Unterhaltsames und Einzigartiges schaffen, das Millionen von Menschen begeistern wird.“

Ein ehrgeiziges Ziel, denn Dark Souls 3 hat sich allein über 10 Millionen Mal verkauft, die gesamte Serie konnte knapp 30 Millionen Mal Spieler begeistern. Elden Ring soll etwas zugänglicher sein, zum Beispiel mit einfacheren Tutorials.

Elden Ring soll am 21. Januar 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen.