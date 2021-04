Elite: Dangerous: Odyseey-Erweiterung erscheint im Mai für PC

Elite Dangerous: Odyssey befindet sich bereits seit einiger Zeit in der Alpha-Testphase, die jedoch am 30. April endet. Es scheint so, als würde sich der Entwickler Frontier Developments nicht mit einer Beta beschäftigen wollen.

Das Spiel läutet eine mit Spannung erwartete neue Ära der langjährigen Weltraumsimulation ein, die es euch ermöglicht, auf unzähligen neuen Planeten zu landen, die von atemberaubender, neuer Technologie angetrieben werden. Mit uneingeschränkter Freiheit und First-Person-Perspektive macht das Entdecken dann auch richtig Spaß.

Dank Odyseey wird die Elite Dangerous-Welt noch weiter verbessert. Durch die Einführung eines detaillierten Maßstabes, welcher für das Spielen zu Fuß unbedingt erforderlich ist, wird die Erkundung noch interessanter. Die jetzt schon riesige Welt wird also mit Odyseey noch einmal erweitert und bietet somit wieder neue Orte und Schauplätze, welche von euch entdeckt werden wollen.

Den neuesten Teaser könnt ihr euch hier anschauen:

Elite Dangerous ist für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 sowie PC verfügbar. Im Microsoft Store könnt ihr das Spiel zurzeit für 24,99 € kaufen. Die Odyseey-Erweiterung erscheint am 19. Mai 2021 für PC und im Herbst dieses Jahres für die Konsolen.