Epic Games: CEO drängte Microsoft zu kostenlosem Multiplayer

Autor:, in / Epic Games

Tim Sweeney drängte Xbox-Chef Phil Spencer offenbar im letzten Jahr dazu, den Multiplayer auf der Xbox-Plattform zu öffnen und die Nutzung kostenlos zu machen. Und dass nur wenige Wochen bevor Epic Games gegen Apple in den Kampf zog, in dem man die In-App-Käufe für Fortnite über den Apple-Store umging.

Aus der vertraulichen E-Mail vom 05. August 2020 geht hervor, dass der Epic CEO gegenüber Spencer von großen Plänen für Fortnite spricht, die den Wert von Konsolen und PC gegenüber Mobilgeräten hervorheben soll.

„Epic hat bestimmte Pläne für den August, die eine außergewöhnliche Gelegenheit bieten, das Wertversprechen von Konsolen und PCs im Gegensatz zu mobilen Plattformen hervorzuheben und neue Konsolennutzer an Bord zu holen. Während ich zu diesem Zeitpunkt keine Details mit Dritten teilen kann, versichere ich dir, dass Epic’s Bemühungen positiv und unterstützend für Microsoft, Xbox und Windows sein werden.“

Sweeney bat darum, falls der Multiplayer auf Xbox-Konsolen kostenlos und ohne Goldmitgliedschaft kommen sollte, möge Spencer doch den Zeitpunkt mit dem Start von Fortnite Season 14 koordinieren, um die neue Season und damit Fortnite zu unterstützen.

Spencer antwortete, dass man an den Punkt kommen werde, an dem der Multiplayer kostenlos wird und man dann zusammenarbeiten werde. Das Ausreizen der Strategien bzw. Richtlinien auf Konsole findet bei Microsoft auf höchster Ebene statt, so Spencer.

Wie wir alle wissen ist der Multiplayer inzwischen auf Xbox LIVE ohne eine Goldmitgliedschaft möglich.