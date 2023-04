F1 23 wurde noch nicht einmal offiziell angekündigt, da wurde auch schon der offizielle Release-Termin geleakt. Sollten die Angaben stimmen, dann ist es am 16. Juni wieder so weit. Ihr dürft in das Cockpit der Formel-1-Wagen aus der aktuellen Saison steigen und euch wahlweise einen eigenen Fahrer erstellen, durch die Meisterschaft fahren, oder die Rolle eines bekannten Fahrers einnehmen. Das zumindest schrieb billbil-Kun auf Twitter, der jedoch in der Vergangenheit bereits häufig mit seinen Leaks richtig lag.

Von offizieller Seite lässt die Ankündigung und der passende Trailer zur Veröffentlichung noch auf sich warten. F1 23 soll laut dem Leak für EA Play-Mitglieder und Vorbesteller bereits am 13. Juni spielbar sein. Eine Vorbestellung im Store ist derzeit nicht möglich.