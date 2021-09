Far Cry 6: Ubisoft erinnert nach PlayStation-Debakel an kostenloses Upgrade

Nach dem ganzen hin und her zu Horizon: Forbidden West, bei dem Upgrade für die PlayStation 5 erst nur den teuren Editionen vorbehalten war und einen Shitstorm bei den Fans ausgelöst hatte, ruderte Sony schnell wieder zurück und erinnerte sich an das vorherige Versprechen, die Upgrades von der PS4 zur PS5 für Spiele kostenlos bereitzustellen.

Weitere Spiele von Sony wie beispielsweise God of War oder Gran Turismo 7 können hingegen nur kostenpflichtig gegen eine Gebühr von 10,- Euro von der PS4 auf die PS5 aktualisiert werden. Warum dies nicht auch kostenlos möglich ist, wurde nicht erläutert.

Ubisoft nutzt dies, um allen Spielern noch einmal zu verdeutlichen, dass Far Cry 6 mit einem kostenlosen Next-Gen-Upgrade veröffentlicht wird. Somit könnt ihr die PS4- zur PS5- und die Xbox One- zur Xbox Series X/S-Version gratis upgraden. Sicher lobenswert und (leider) nicht selbstverständlich, wenn man die Praktiken vieler Publisher und sogar Konsolenhersteller miteinander vergleicht.

Auf der Xbox Series X/S wird dazu Smart Delivery von Far Cry 6 unterstützt. Das heißt, dass das Spiel sofort erkennt, an welcher Konsole ihr gerade mit eurem Account spielt und stellt euch dabei immer die beste Version kostenlos zur Verfügung.

Darüber hinaus werden die Speicherstände vollautomatisch immer über die Cloud synchron gehalten – und das kostenlos, was auch nicht bei allen Herstellern selbstverständlich ist.

Spielt ihr beispielsweise ein Spiel auf der Xbox Series X/S, dann bei eurer Freundin auf der Xbox One X und unterwegs über die Cloud, um dann auf der Arbeit an dem PC weiterzuspielen, müsst ihr euch nie Sorgen um euren Speicherstand und eure neuen Spielfortschritte machen – es ist dank der Cloud einfach immer aktuell. Selbst bei Xbox 360-Games funktioniert es.

Ein kostenloser Service von Microsoft für die Xbox, den man manchmal nur zu schätzen weiß, wenn es „anders“ läuft oder man woanders dafür zur Kasse gebeten wird!

Buy Far Cry 6 on Xbox One or PlayStation®️4 game and upgrade to the Xbox Series X|S or PlayStation®️5 version at no additional cost.

— Far Cry 6 (@FarCrygame) September 7, 2021