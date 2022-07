Gears of War: Cinematic Story in 4K mit 60FPS festgehalten

Autor:, in / Gears of War

Gearshead „SASxSH4DOWZ“ hat mit The Gears of War Universe Cinematic Story die Geschichten aller Charaktere festgehalten.

SASxSH4DOWZ ist bei allen Gears-Fans bekannt, schließlich begleitet er die Serie seit Beginn mit viel Leidenschaft und noch mehr Herzblut. Dies beweist er auch mit seinem neuesten Projekt, in dem er 56 Videos aus Gears of War in 4K mit 60FPS präsentiert.

SASxSH4DOWZ gab bekannt: „Diese Serie ist eine komplette filmische Zusammenfassung der gesamten bisherigen Gears of War-Geschichte für jeden Charakter in der korrekten zeitlichen Reihenfolge der letzten 16 Jahre, exklusiv auf meinem Kanal!“ „Ich habe im September 2021 mit den Aufnahmen für diese Serie begonnen, und nach Tausenden von Stunden des Bearbeitens, Renderns und Hochladens ist sie fertig.“

Die komplette Playlist zu Gears of War – Cinematic Story könnt ihr euch hier in 4K mit 60FPS anschauen: