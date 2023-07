Halo 3: Remastered Version angekündigt?

Heute lief über die große Werbetafel auf dem New York Time Square eine etwas andere Werbung, die als Hinweis auf ein Halo 3 Remaster interpretiert werden könnte.

Auf der Werbetafel war „Believe 3.28.2024“ zu lesen.

Nun sind alle Halo Fans wild am Theorien aufstellen und stellen sich die Frage, ob das einfach irgendjemand war, der sich ein Remaster von Halo 3 wünscht. War es vielleicht doch nur ein Scherz oder ist das tatsächliche Teil einer viralen Marketingkampagne?

Es darf also spekuliert werden. Was denkt ihr, kommt ein Halo 3 Remaster? Würdet ihr überhaupt ein Halo 3 Remaster haben wollen?

Someone paid to have a Halo 3 Remastered announcement appear on the NYC Time Square TSX Live digital billboard. “Believe 3.28.2024” lol #Halo #Xbox pic.twitter.com/6beWMxfuUF

— Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) July 17, 2023