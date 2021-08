Hellblade: Senua’s Sacrifice: Grafikvergleich nach Next-Gen-Upgrade

Wie wir bereits berichtet haben, hat Hellblade: Senua’s Sacrifice ein umfangreisches Next-Gen-Grafik-Upgrade erhalten. Das kostenlose Update fügt auch Raytracing zum Spiel hinzu, was die Atmosphäre im Spiel noch einmal deutlich aufwertet.

Der Qualitätsmodus fügt Ray-Tracing bei Reflexionen für Xbox Series S/X hinzu. Die allgemeine Beleuchtung wurde für die Xbox Series S/X ebenfalls neu angepasst und es wurde beispielsweise

mehr Laub auf der Xbox Series S/X zum Spiel hinzugefügt, wobei der Xbox One X Qualitätsmodus ohne Raytracing ein einigen Stellen etwas mehr Vegetation bietet.

Der Qualitätsmodus verbessert darüber hinaus die globale Beleuchtung auf der Xbox Series S/X im Vergleich zu den anderen Modi erheblich. Auch die Schatten wurden auf der Xbox Series S/X verbessert. Der Qualitätsmodus der Xbox Series X verbessert im Vergleich zu den anderen Xbox-Plattformen zusätzlich die Umgebungsunschärfe, die anisotrope Filterung und die Godrays erheblich. Ladezeiten wurden für die Xbox Series X/S optimiert.

An einigen wenigen Stellen kommt es zu Leistungsproblemen, die nur in der Next-Gen-Version vorhanden sind. So kommt es zu wenigen Framerate-Einbrüchen in bestimmten Bereichen oder einige Texturen und Assets benötigen etwas mehr Zeit zum Laden als eigentlich nötig. Mit einem weiteren Patch dürften diese kleinen Einbußen aber schon bald der Vergangenheit angehören.

Details zur Auflösung Framerate:

Xbox Series S

FPS-Modus: 1920x1080p 60FPS

Auflösungsmodus: dynamisch 1440p (1440p~1260p Durchschnitt) 30FPS

Qualitätsmodus: 1920x1080p 30FPS + Raytracing

Xbox Series X

FPS-Modus: dynamisch 1080p (1080p~900p) 120FPS

Auflösungsmodus: dynamisch 2160p (2160p~1800p) 60FPS

Qualitätsmodus: dynamisch 2160p (2160p~1872p) 30FPS + Raytracing

Xbox One X

FPS-Modus: dynamisch 1260p (1260p~1080p) 60FPS

Auflösungsmodus: dynamisch 2160p (2160p~1872p) 30FPS

Qualitätsmodus: dynamisch 2160p (2160p~1728p) 30FPS

Xbox One

1600x900p 30FPS

Welche Verbesserungen euch noch erwarten, könnt ihr euch in diesem Video anschauen: