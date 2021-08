Ninja Theory feiert das vierjährige Jubiläum von Hellblade: Senua’s Sacrifice, während man mit Senua’s Saga: Hellblade 2 schon fleißig an der Fortsetzung der Saga arbeitet.

Today marks four years of Hellblade: Senua’s Sacrifice! From all of us at Ninja Theory, a huge thank you to everyone for your support. pic.twitter.com/H8qG8jgXTr

— Ninja Theory (@NinjaTheory) August 8, 2021