Lies of P: Geheime Tagebücher von Krat entdeckt

Die geheimen Tagebücher von Krat erzählen von den jüngsten Ereignissen der Stadt, die Spieler in Lies of P erkunden.

Einen Ort der Verzweiflung, wo Unschuldige ihr Leben verloren haben und Überlebende sich nach einem Hoffnungsschimmer sehnen: das ist Krat, der Schauplatz des Spiels Lies of P.

Kürzlich wurden Einträge aus einem geheimen Tagebuch entdeckt, die Spielern mehr über die Stadt und ihre jüngere Geschichte erzählen.

Zwei Einträge wurden bereits veröffentlicht:

Lies of P wird am 19. September für Xbox Series X|S, Xbox One und PC veröffentlicht. Am Launchtag wird es auch im Xbox Game Pass enthalten sein.

Im Microsoft Store könnt ihr Lies of P in der Standard-Edition für 59,99 Euro oder der Deluxe Edition für 69,99 Euro vorbestellen.