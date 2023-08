Lies of P: Pre-Load für Xbox und PC gestartet

Autor:, in / Lies of P

Der Pre-Load für Lies of P kann ab sofort auf Xbox und PC vorgenommen werden.

Eine besondere Inszenierung der Geschichte von Pinocchio erzählt das von NEOWIZ entwickelte Soulslike Lies of P.

Das Spiel wird am 19. September für Xbox Series X|S, Xbox One und PC sowie im Xbox Game Pass erscheinen. Im Early Access via Deluxe Edition ist sogar schon drei Tage früher spielbar.

Ab sofort ist der Pre-Load für Lies of P freigegeben. Wir lügen nicht, wenn wir sagen, dass ihr 35,70 GB Speicherplatz für die Installation des Spiels benötigt.

Lies of P ist weiterhin in diesen beiden Editionen im Microsoft Store vorbestellbar: