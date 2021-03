Hier gibt es eine neue Entwicklerpräsentation für Life is Strange: True Colors.

Zum ersten Mal in der Geschichte von Life is Strange gibt es kein Warten auf die nächste Episode – Life is Strange: True Colors wird dieses Mal direkt als komplettes Spiel erscheinen, sowohl als Box-Edition als auch digital.

Nun wurde eine neue Entwicklerpräsentation zum Spiel veröffentlicht, die ihr euch hier anschauen könnt: